Toruń. Prezydent Paweł Gulewski ślubował i przejął władzę w mieście [zdjęcia, nowe informacje]

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta ślubowanie złożył nowy prezydent Torunia, Paweł Gulewski. Wybrany też został przewodniczący rady.

Uroczysta część pierwszej w kadencji 2024-2029 sesji Rady Miasta Torunia odbyła się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. W jej trakcie ślubowanie złożyło 25 radnych kadencji 2024-2029 oraz prezydent Paweł Gulewski z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Gulewski przejął insygnia władzy z rąk ustępującego prezydenta, rządzącego miastem od 2002 roku Michała Zaleskiego - łańcuch i pieczęć prezydenta oraz klucz do bram miasta. - Tym kluczem otwieraj bramę dla przyjaciół naszego miasta i zamykaj dla wrogów Torunia - mówił prezydent Zaleski. Uroczystość przekazania insygniów odbyła się w Ratuszu Staromiejskim. Nowi radni złożyli również uroczyste ślubowanie. Grzegorz Olkowski

Toruń za rządów prezydenta Gulewskiego ma być bardziej innowacyjny

W inauguracyjnym przemówieniu prezydent Gulewski nie ukrywał wzruszenia.

- Dziękuję mieszkańcom Torunia za zaufanie, którego udzieli mi wybierając na urząd prezydenta Torunia. Mam świadomość, że wyrasta to z oczekiwań pozytywnych zmian w mieście. Stoją tu pełen pokory i determinacji, by służyć najlepiej jak potrafię - mówił prezydent Gulewski. Nawiązując do postaci Mikołaja Kopernika prezydent zapowiedział wprowadzenie innowacji w życiu miasta. W praktyce mają to być uproszczenia w jego funkcjonowaniu. Dotyczyć to powinno na przykład planowania przestrzennego z zastosowaniem cyfrowych narzędzi i z udziałem doradców - architektów, urbanistów, przedsiębiorców. W Toruniu stosowana ma być metoda badania psychologii miejsc - przy projektowaniu przyjaznych rejonów Torunia. Nowy prezydent zapowiedział powołanie biura estetyki oraz projektów miejskich. To ma zaproponować nowatorskie standardy budowy dróg, budynków, tworzenia obszarów przyrody. Nowoczesne rozwiązania dla Torunia ma proponować laboratorium miejskie CityLab, z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, biznesowych, organizacji pozarządowych. Prezydent chce też powołać pełnomocnika do spraw dialogu i innowacji oraz Radę Dziedzictwa, która będzie zwracać uwagę na obszary w Toruniu cenne historycznie.

Prezydent Gulewski zapowiedział otwarcie na dialog z mieszkańcami. Efektem tego powinno być stworzenie Miejskiego Forum Dialogu. Zapowiedział też spotkania ze wszystkim samorządami osiedlowymi, czyli radami okręgu. Omówić z nimi chce między innymi dalsze funkcjonowanie budżetu obywatelskiego Torunia. - Drzwi mojego gabinetu będą szeroko otwarte dla wszystkich, którzy mają pomysły na poprawę funkcjonowania miasta. Współpraca jest kluczowa. Toruń jest naszym wspólnym domem. Tylko wspólnie możemy uczynić go jeszcze lepszym - mówił prezydent Gulewski. Dziękował on osobom zaangażowanym w działalność toruńskiej opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, zwłaszcza Janowi Wyrowińskiemu, także prezydentom Torunia urzędującym po 1990 roku - Jerzemu Wieczorkowi, Zdzisławowi Boćkowi i Wojciechowi Grochowskiemu. Wszyscy oni byli obecni na inauguracji nowej kadencji toruńskiego samorządu. Prezydent Gulewski zwrócił się też do byłego już prezydenta, Michała Zaleskiego.

- Nikt nie jest w stanie odebrać tobie zasług przy rozwoju twojego ukochanego miasta. Nikt o tym nie zapomni. Będę jednym z tych, którzy będą stali na straży tej historycznej prawdy - podkreślał prezydent Gulewski, a taka jego zapowiedź spotkała się z burzą oklasków.

Kto zostanie wiceprezydentem Torunia?

Prezydent Gulewski na razie nie przedstawił jeszcze swoich najbliższych współpracowników. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wiceprezydentami zostaną: dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Społecznych Dagmara Zielińska i dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rafał Pietrucień (był zastępcą prezydenta Michała Zaleskiego w latach 2007-2010). Trwają jeszcze poszukiwania trzeciego zastępcy prezydenta Gulewskiego. Prawdopodobnie zostanie nim Michał Korolko, przed laty pracownik Urzędu Miasta Torunia, potem między innymi wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, a w ostatnich latach prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, będącej spółką samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Skarbnikiem Torunia ma pozostać Aneta Pietrzak. Nowym sekretarzem miasta będzie Przemysław Kuczkowski, dotychczasowy sekretarz miasta w Golubiu-Dobrzyniu.

Wracając do obrad Rady Miasta nowej kadencji w Ratuszu Staromiejskim - wybrała ona swego przewodniczącego. Został nim Łukasz Walkusz z KO. W kwietniowych wyborach do Rady Miasta uzyskał najlepszy indywidualny wynik. Jego ugrupowanie z kolei zdecydowanie je wygrało. KO do 25-osobowej rady wprowadziła 15 radnych. Przypomnijmy, że sześciu ma Prawo i Sprawiedliwość, a czterech - Wspólny Toruń. Ten ostatni tworzą osoby wybrane do rady z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Zaleskiego. Wśród nich jest Michał Zaleski.

W wyborach na przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Walkusza poparło 24 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przypomnijmy, że w trzech poprzednich kadencjach Rady Miasta Łukasz Walkusz był jej wiceprzewodniczącym.

Trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta kadencji 2024-2029 miało zostać wybranych podczas drugiej, roboczej części pierwszej sesji tego gremium, w sali jego obrad, czyli w głównym budynku Urzędu Miasta Torunia przy Wałach gen. Sikorskiego 8. Kandydatami są Edyta Macieja-Morzuch (KO), Michał Jakubaszek (PiS) i Marcin Czyżniewski (Wspólny Toruń).

Do wyborów wiceprzewodniczących jednak nie doszło. Zostały przełożone na kolejną sesję Rady Miasta, zaplanowaną na 23 maja. To efekt braku porozumienia wokół składu Konwentu Seniorów rady w nowej kadencji. W poprzednich kadencjach zasiadali w nim przewodniczący i wszyscy wiceprzewodniczący rady oraz szefowie poszczególnych klubów radnych. W obecnej miałoby w nim nie być wiceprzewodniczących reprezentujących mniejsze kluby, czyli tych z PiS i Wspólnego Torunia. Taka jest propozycja klubu KO. Dzięki temu zabiegowi miałby on zapewnioną większość w Konwencie Seniorów. Ta jest istotna na przykład przy ustalaniu programu poszczególnych sesji rady.

Propozycję klubu PO, wymagającą zmianę w Statucie Torunia, oprotestowali zwłaszcza radni PiS. Strony mają szukać kompromisu i stąd przełożenie wyboru wiceprzewodniczących na 23 maja.

