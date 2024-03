Miły gest toruńskich policjantów. Pomogli rowerzyście w wymianie koła i spełnieniu celu.

W sobotę, 9 marca policjanci z Torunia, st. asp. Łukasz Szostek oraz mł. asp. Kamil Zatarski, pełnili służbę w okolicy Brzozy na Drodze Krajowej nr 91. Podczas dyżuru i kontroli drogowej podszedł do nich rowerzysta mający problem z felgą, która przebijała dentkę. Okazało się, że pan Tomasz jest miłośnikiem długich dystansów na rowerze. Miał do pokonania 170 km, a niestety awaria znacząco mu to uniemożliwiła. Znajdując się w okolicy Torunia, złapał przysłowiową gumę.

Na szczęście miłośnik dwóch kółek nie musiał przerywać swojej podróży i wracać samochodem, bo policjanci wyjęli z radiowozu materiały, dzięki którym udało się usunąć awarię. Następnego dnia, rowerzysta podziękował mundurowym w swoich mediach społecznościowych, pisząc:

- Dzięki pomocy tym oto funkcjonariuszom Policji z Torunia udało się wczoraj wrócić z wycieczki rowerowej do Ciechocinka. Postawa tych policjantów daje nadzieję i wiarę w ludzkość ;) Dzięki Panowie jeszcze raz.