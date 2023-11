Młyn Wiedzy w Toruniu ma 10 lat. Od 2013 roku odwiedziły go blisko 2 miliony osób

Toruń. 10 lat Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w liczbach

10 lat Młyna Wiedzy to także 2301 ścieżek tematycznych na wystawach, które odwiedziło ponad 20 tysięcy uczestników, a także 796 zorganizowanych zajęć dla toruńskich przedszkolaków. W Centrum Nowoczesności regularnie odbywają się wydarzenia, debaty i panele, w których wzięło udział niemal 620 tysięcy osób. Młyn Wiedzy organizuje także wydarzenia poza swoją siedzibą przy Łokietka, które przez 10 lat przyciągnęły niemal 300 tysięcy gości.

Toruń. Jubileusz Młyna Wiedzy - co zaplanowano?

Z okazji jubileuszu, w dniach 11-12 listopada w Młynie Wiedzy odbędzie się kilkanaście wydarzeń, w których będzie można wziąć udział za darmo. Wystarczy do 3 listopada w siedzibie instytucji odebrać bezpłatne zaproszenia. Kasy Młyna są czynne od wtorku do piątku w godz. 8:30-16:00, w soboty i niedziele w godz. 10:40-18:00.

[cyt]W przestrzeniach Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie również można zajrzeć do skrzyń pełnych eksperymentów i wykonać, z pozoru proste, lecz często zaskakujące doświadczenia. - Chcemy pokazać naszym gościom jak bardzo ciekawa jest fizyka, jak bardzo jest obecna jest w naszym życiu. Wykonując przygotowane przez nasz zespół doświadczenia, będzie można dowiedzieć się jak „coś” jest możliwe oraz jak i dlaczego działa - wyjaśnia Marcin Centkowski.

Nie zabraknie rzecz jasna wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi. Goście jubileuszu będą mogli zajrzeć do jego pracowni astronomicznej, gdzie poznają przyrządy astronomiczne z czasów astronoma, a także skonstruują prosty spektroskop.

W przestrzeniach centrum nauki będzie można wziąć udział w specjalnie przygotowanych aktywnościach. - Część z nich jest na co dzień dostępna wyłącznie dla grup szkolnych. Chcemy, aby goście naszego jubileuszu mogli zapoznać się z naszą ofertą, spędzić czas na eksperymentowaniu i po prostu świetnie bawić się razem z nami - mówi Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy.]/cyt]

W Młynie Wiedzy w Toruniu odbędą się pokazy

Specjalny pokaz naukowy "THE RUBBER DUCK SHOW", poświęcony gumowym kaczkom, przygotowała grupa "Heweliusze Nauki". Pokazy odbędą się w przestrzeni wystawy "Rzeka" i mają być okazją do obcowania z widowiskiem związanym z fizyką, matematyką i nie tylko. Pokaz zajął trzecie miejsce konkursie "European Science Show Competition – Science Me! 2022" w szwajcarskiej Genewie.