Mocne słowa w Apatorze Toruń. "Długo będziemy wstydzić się tego meczu"

Po meczu we Wrocławiu (39:51) przed kamerami Canal+ stanął Adam Krużyński, szef rady nadzorczej klubu. Nie zamierzał gryźć się w język i jak słusznie zauważył, to nie on, a drużyna powinna stanąć w tym miejscu. - Wynik jest wstydliwy, zawiedliśmy jako drużyna, wyglądaliśmy na nieprzygotowanych do meczu. Nie było ze strony klubu żadnej presji, dla nas to była już nagroda po ćwierćfinale, mieliśmy szansę spróbować wjechać do finału. Wielu kibiców miało traumatyczne przeżycia, a my będziemy długo wstydzić się tego meczu - przyznał Krużyński.