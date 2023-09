Tak torunianie kibicowali "Aniołom" we Wrocławiu. Oni nie zawiedli [zdjęcia]

Finał był we Wrocławiu do wzięcia, choć większy był w tym udział losu i pecha niż mocny toruńskiej drużyny. Betard przed meczem stracił Taia Woffindena, a w trakcie meczu Macieja Janowskiego i Charlesa Wrighta po kolejnych kraksach. Pogromcą "Aniołów" okazał się 16-letni Kevin Małkiewicz, wypożyczony na play off z ZOOLeszcz GKM Grudziądz. W sumie juniorzy wrocławscy w półfinałowym dwumeczu zdobyli 30 punktów, czyli dokładnie tyle, ile w sumie seniorzy Robert Lambert, Paweł Przedpełski i Wiktor Lampart po toruńskiej stronie.