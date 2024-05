Monika Miller zmaga się z nieuleczalną chorobą. Tak mieszka wnuczka Leszka Millera. Zobacz ZDJĘCIA

Tak wygląda wnuczka Leszka Millera

Monika Miller choruje na Hashimoto

Celebrytka poprosiła też wszystkich, którzy też cierpią na to schorzenie, by podzielili się z nią swoimi doświadczeniami. Hashimoto to choroba, w której układ immunologiczny atakuje tarczycę, co może prowadzić do jej niedoczynności.