Babciowe nie dla każdego! Kto nie dostanie 1500 zł? redpp

Prezydent RP podpisał ustawę o programie Aktywny Rodzic. Większość może kojarzyć to z innym, potocznym określeniem. Mowa tu mianowicie o słynnym "babciowym" zapowiedzianym przez Donalda Tuska jeszcze w kampanii wyborczej do polskiego parlamentu. Program startuje od października - będzie można składać wnioski do ZUS.