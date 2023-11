Monokryształy Czochralskiego wręczone. Ważna konferencja o przyszłości w Toruniu

Toruńska konferencja naukowa skupia się na nowych technologiach, innowacjach, wynalazkach oraz innowacyjnych inwestycjach, które mają potencjał do zmiany kraju i regionu.

Monokryształy wręczone

- Kluczem do rozwoju regionów są przede wszystkim otwarte głowy, umiejętność wykorzystania potencjału oraz współpraca i zaangażowanie przedstawicieli sektora nauki i różnych segmentów gospodarki, a także administracji samorządowej – podkreślał marszałek Piotr Całbecki.

Podczas sesji otwarcia wystąpienie pt. "O Mikołaju Koperniku inaczej" wygłosił prof. Janusz Małłek z UMK.

Marszałek wręczył tegorocznym laureatom Monokryształy Czochralskiego - prestiżowe nagrody przyznawane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne osobom i instytucjom za ich zaangażowanie w promocję transferu osiągnięć naukowych do przemysłu. W edycji 2024 wyróżniono m.in. prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego za jego szczególny wkład w promowanie transferu wiedzy naukowej do sfery przemysłowej oraz Jarosława Józefowicza, prezesa zarządu TZMO SA, za rozwijanie i przekazywanie technologii z uwzględnieniem współpracy między nauką a przemysłem.