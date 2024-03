W środę przy ulicy Łokietka uroczyście otwarto Toruń Space Labs

Toruń Space Labs, bo o nim mowa, to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1840 metrów kwadratowych z tarasem widokowym wyposażonym w teleskopy i lunety do obserwacji kosmosu. Budynek połączony jest łącznikiem z namiotem sferycznym, wewnątrz którego będzie można na żywo obserwować kosmiczne obiekty oraz transmitować obrazy nieba z sieci teleskopów rozmieszczonych na całym świecie. Dodatkowo w namiocie sferycznym będą wyświetlane seanse filmowe dla zorganizowanych grup nawet do 150 osób. Inwestycja kosztowała 22 miliony złotych.