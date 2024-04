Moto Bazar w Toruniu. Co wystawiali, podziwiali i kupowali fani motoryzacji?

Moto Bazar w Toruniu to wielka giełda miłośników klastycznej motoryzacji

Jaka jest oferta Moto Bazaru? "Motocykle zabytkowe i klasyczne – Części – Ubiory – Akcesoria – Opony – Militaria - Starocie – Literatura – Gadżety" - tak to wydarzenie przedstawiają organizatorzy.

Moto Bazar Toruń jest więc motoryzacyjną giełdą. To impreza skierowana do miłośników klasycznej motoryzacji, kolekcjonerów, osób zainteresowanych militariami oraz wszelkich hobbystów. Jest tu możliwość sprzedaży i zakupu pojazdów zabytkowych oraz klasycznych, części i akcesoriów w tym również do motocykli współczesnych, militariów oraz wszystkiego, co wiąże się z dawna techniką.