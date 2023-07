Możesz dostać mandat siedząc w domu? To będzie kara: 500 złotych! Kiedy można dostać mandat za suszenie ubrań? Piotr Paszelke

Za wywieszanie prania grożą mandaty. Podstawą interwencji jest zgłoszenie ze strony tzw. życzliwych sąsiadów. Czasem widok wiecznie rozwieszonego prania nie jest przyjemny. Co wtedy można zrobić? Pixabay Zobacz galerię (6 zdjęć)

To absurd? Niestety nie. Możesz dostać mandat za suszenie mokrego prania na balkonie. To powoduje nie tylko spory z sąsiadami, ale grozi także wysokimi mandatami. Naturalna wydaje się wojna pomiędzy miłośnikami kwiatów a osobami suszącymi pranie na balkonach. Kiedy możemy to robić bezkarnie? Kiedy grozi nam mandat za pranie na balkonie?