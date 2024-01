Mróz w Toruniu. Co ze zwierzętami w schronisku? Czy torunianie chętnie dają domy tymczasowe zwierzętom?

Psi fenomen w Krakowie

– To będą bardzo ciężkie noce, czy znajdą się tu dobre serca, które odwiedzą schron i przenocują pieska w domu, dadzą do babci na noc, a może mają nockę w pracy i ich szef kocha psiaki? – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Niemal od razu do schroniska zaczęli udawać się ludzie chcący dać tymczasowy dom na czas mrozów, choć wielu z tych, którzy zagwarantowali, że będą to domy stałe. Bezsprzecznie można powiedzieć, że jest to prawdziwy zwierzęcy fenomen. Nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej sprawy, dlatego skontaktowaliśmy się z toruńskim schroniskiem, by sprawdzić, czy torunianie równie chętnie dają dom zwierzętom na mroźny okres. I tak! Mieszkańcy Torunia również to robią, a ponadto dostarczają wszelkie najpotrzebniejsze rzeczy, dzięki którym możliwe jest ocieplenie kojców.

– Przede wszystkim należy uświadomić sobie to, że tymczasowa adopcja nie może być na dwa-trzy dni, a przynajmniej na dwa tygodnie. Jeśli ktoś przymierza się do adopcji zwierzęcia, to mroźny okres jest najlepszym czasem na próbę – mówi Hortensja Saj, pracowniczka toruńskiego schroniska dla zwierząt.