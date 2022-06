Myjąc to w zmywarce zaoszczędzisz czas! Funkcjonalności zmywarki są gigantyczne! Czego kategorycznie nie wolno myć w zmywarce?

Obecnie jednym z najpopularniejszych urządzeń w domu jest zmywarka. Choć domyślnie jest wykorzystywana do mycia naczyń, obecnie ma ona o wiele innych zastosowań. O większości z nich nawet byśmy nie pomyśleli. Co można myć w zmywarce, aby zaoszczędzić czas? A czego lepiej nie wkładać do urządzenia?

Pixabay