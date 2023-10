MZK Toruń na Wszystkich Świętych. Tak dojedziemy autobusami i tramwajami do cmentarzy. Kiedy za darmo?

MZK Toruń we okresie Wszystkich Świętych

Dojazd do głównej bramy największej nekropolii w Toruniu, Centralnego Cmentarza Komunalnego przy ulicy Grudziądzkiej, w dni robocze w wyznaczonych godzinach będzie możliwy autobusami linii nr 14 i 17. Dodatkowo można do niej dotrzeć autobusami linii nr 28, 33 i 42. Kończą one kursy na pętli przy ul. Celniczej, w bliskim sąsiedztwie CCK.

Z okazji święta Wszystkich Świętych od 28 października do 2 listopada zostaną uruchomione dodatkowe połączenia autobusowe. Oto jak będą wyglądać w praktyce.