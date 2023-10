Ceny zniczy w Toruniu. Ile zapłacimy na targu, a ile w markecie? Gdzie jest najtaniej? Sprawdzamy!

Tradycja palenia zniczy – skąd się wzięła?

Wraz z coraz większym wpływem chrześcijaństwa na kulturę i życie codzienne. Ogień stał się symbolem nadziei na nowe, lepsze życie. Za zmarłych zaczęto się modlić, z początku wyłącznie za świętych, później za wszystkich. Cmentarze stały się miejscem częściej odwiedzanym dopiero w okresie międzywojennym, wówczas zaczęto dbać o pomniki, stawiając na nich świece i kwiaty, co stało się symbolem pamięci za zmarłych.

Rozpalano ogniska także poza murami cmentarza – na drogach, obejściach czy rozstajach, by wskazać duszom drogę do domu. Troszczono się także o tych, którzy nie spoczęli na cmentarzach, czyli samobójcach.

Palenie zniczy podczas Wszystkich Świętych jest zwyczajem, który wywodzi się z wierzeń pogańskich, a konkretnie obchodzenia Dziadów w noc z 31 października na 1 listopada. Wierzono, że palący się ogień przywoła dusze zmarłych, dając im ukojenie w cierpieniu i zaspokajając ich wszelkie potrzeby. Na grobach i kopczykach pozostawiano jedzenie, by dusze mogły się posilić.

Ile trzeba zapłacić za znicze i wkłady na targowisku?

Na targowisku przy Szosie Chełmińskiej co roku sprzedawcy oferują zarówno wiązanki, jak i znicze i wkłady potrzebne do dekoracji nagrobków na uroczystość Wszystkich Świętych. O wiązankach już pisaliśmy. Teraz przyszedł czas na znicze i wkłady, dlatego wybraliśmy się tam, by sprawdzić, jak dużo trzeba za nie zapłacić. Ceny za znicze są różne, uzależnione od zdobień i rozmiarów, a także tego, czy w środku posiadają wkład.