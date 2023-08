Na autostradzie też można zapłacić mandat. I to jaki! Zobacz taryfikator

Oprócz ograniczeń i kar obowiązujących na każdych drogach (jak np. ograniczenie prędkości, trzeźwość, obowiązek zapalenia świateł czy zapięcia pasów) są też specjalne przepisy dotyczące ruchu na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Największy mandat możemy zapłacić za jazdę "pod prąd", co niektórym wydaje się prawie niemożliwe, ale w praktyce jednak czasami się zdarza. Kara za to to dwa tysiące złotych.

Pozostałe kary są dużo niższe i wynoszą od 250 do 500 złotych.