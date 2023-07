Na jeziorze Chełmżyńskim policjant z Torunia pomógł żeglarzom wrócić na brzeg. Ich łódka wywróciła się i tonęła

W sobotę 22 lipca policjanci z Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu zabezpieczali regaty żeglarskie na jeziorze Chełmżyńskim.

- Trudne warunki atmosferyczne zaskoczyły jedną z załóg. Nagły i silny wiatr doprowadził do wywrócenia ich łodzi, która bardzo szybko nabrała wody w kadłub. Za burtą znalazło się dwóch żeglarzy. Policyjny sternik łodzi patrolowej natychmiast przystąpił do akcji ratowniczej. Gdy podpłynął do łodzi ta była już niemal całkowicie zalana wodą. Mundurowy udzielił pomocy żeglarzom i sprowadził ich bezpiecznie na brzeg – informuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.