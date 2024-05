Park na Jarze w tym roku skończy pięć lat. To świetne miejsce dla rekreacji i odpoczynku

Park rekreacyjny na Jarze w Toruniu

Park rekreacyjny na Jarze zajmuje około 25 hektarów (co ciekawe - to tyle samo co Park Miejski na Bydgoskiem) i znajduje się w sąsiedztwie ulic Grasera, Hubego i Watzenrodego. Są w nim między innymi place zabaw, wybiegi dla psów, trasy rowerowe, ścieżki spacerowe. Pomysł na stworzenie parku pojawił się po 2010 roku, kiedy to rozpoczęto budowę osiedla. Prace nad projektem budowy parku rekreacyjnego rozpoczęły się w 2016 roku, budowę rozpoczęto w 2019, a park oddano do użytku w 2020 roku. Koszt całkowity tego projektu wyniósł ponad 8,7 miliona złotych, z czego trzy miliony pokryło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.