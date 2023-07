Wodny plac zabaw przy Aqua Toruń w brudzie. "Mnóstwo opadłych liści i piach"

- Po każdej zimie nie jest to w żaden sposób czyszczone przed puszczeniem wody na nowy letni sezon, a przynajmniej tak to wygląda. Kiedy w tym roku została puszczona pierwszy raz woda, było mnóstwo opadłych liści jeszcze z jesieni oraz piachu i zacieków po śniegu. Uważam, że to skandal, żeby nowy obiekt za mnóstwo pieniędzy był tak zaniedbywany i nie był na bieżąco sprzątany. W tej najbardziej zaniedbanej części bocznej ze śrubami woda w tym roku już nawet nie leci, bo pewnie jest zapchana. Moim zdaniem dwuletni teren po remoncie koło nowego pięknego obiektu nie powinien tak wyglądać. Czy tym obiektem ktoś zarządza i nie widzi tego na co dzień? Dlaczego to nie jest regularnie sprzątane, czyszczone? Z tego terenu korzystają w 99% małe dzieci - napisała do redakcji pani Anna.