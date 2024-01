Na ulicy Wojska Polskiego pojawiły się szczury. Teraz "czekają" na nie specjalne karmniki

- Rzeczywiście, poza budynkami walka ze szczurami jest dużo trudniejsza - słyszymy od Mateusza Siałkowskiego. - Jest sporo obostrzeń. Nie możemy na zewnątrz stosować ogólnodostępnych trutek, bo istniałoby zagrożenie, że zatrują się nimi inne zwierzęta, na przykład psy, koty czy ptaki. Byłoby to również niebezpieczne dla dzieci. Zrobimy rozeznanie na miejscu i podejmiemy decyzję, jaką metodę zastosować. W takich przypadkach najczęściej stosujemy karmniki deratyzacyjne. Są one tak zabezpieczone, że poza szczurami inne zwierzęta nie mogą się do nich dostać. Później na bieżąco je monitorujemy i dokładamy trutkę. Jeśli przestanie jej ubywać będzie to oznaczało, że szczurów już w tym rejonie nie ma. A ile może potrwać uporanie się z nimi? To zależy od populacji. Bywa, że trwa to pięć dni, ale też i dwa tygodnie.