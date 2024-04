Policyjne archiwum X. Kto zabijał w Toruniu i gdzie się ukrywa? Te toruńskie zbrodnie wciąż pozostają niewyjaśnione

Morderstwo przy Świętopełka w Toruniu

Włodzimierz Sz., który znany był w Toruniu z prowadzenia rozlicznych interesów, noworocznego popołudnia 1994 roku wracał z żoną i córkami z obiadu u teściów. Mężczyzna wchodził do mieszkania na drugim piętrze bloku przy ulicy Świętopełka sam. Żona z dziećmi zapukała jeszcze do sąsiadki z parteru, żeby złożyć jej noworoczne życzenia.

Morderca strzelał trzy razy. Dwa razy z broni trzymanej na wysokości pasa. Były to tak zwane strzały z biodra. Za każdym razem musiał przeładować broń. Trzeci razy przyłożył lufę do głowy toruńskiego przedsiębiorcy. By mieć pewność, że zginie. Była to typowa egzekucja. Do tej pory niewyjaśniona.

