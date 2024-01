Po czterech latach prezydent Torunia reaktywował spotkania z mieszkańcami Szymon Spandowski

Spotkania osiedlowe prezydenta Zaleskiego rozpoczną się 24 stycznia na Stawkach, a zakończą 4 marca na starówce. Nie weźmie w nich udziału widoczny na pierwszym planie Paweł Gulewski, ponieważ podziękował prezydentowi za współpracę. Szymon Spandowski

Po kilku latach przerwy prezydent Zaleski znów wyruszy wspólnie ze swoimi współpracownikami na objazd toruńskich osiedli. Jak mówi - po to, aby poinformować o tym, co się dzieje i będzie działo w mieście. Aby usłyszeć, jakie są potrzeby. I wcale - tak w każdym razie prezydent zapewnia - nie ma to żadnego związku ze zbliżającymi się wyborami.