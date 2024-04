Nadchodzi termin rozliczeń dochodów dodatkowych dla emerytów. Sprawdź limity

Ograniczenia i obowiązki

Wśród osób korzystających z renty i wcześniejszej emerytury istnieją limity w zakresie dorabiania do świadczeń, szczególnie dla tych, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Do końca lutego obowiązuje ich obowiązek zgłoszenia dodatkowych przychodów z 2023 roku. Informacje te są niezbędne dla ZUS-u, by prawidłowo oszacować wysokość świadczenia.