Nastoletni Bogdan sam uciekł z Ukrainy do Torunia. Akordeon dojechał!

To stąd właśnie w marcu uciekł przed wojną 17-letni Bogdan. W domu została matka i dwóch braci. Wyprawę nastolatka do Polski matka poparła. Uznała, że to najlepsze rozwiązanie dla utalentowanego chłopaka, który za kilka miesięcy osiągnie pełnoletność. Wówczas z terenu wojny już by się nie wydostał, a na miejscu nie miałby szans na normalne studia. Mimo ryzyka dalekiej podroży i niepewności, dokąd ostatecznie syn dotrze, mama Bogdana ucieczkę poparła.

Bogdan dotarł do Torunia. "Przychodził do nas ten cichy, skromny chłopak. I los związał nas na dłużej"

W podróży do Polski pomogli Bogdanowi znajomi. Przypadek sprawił, że nastolatek trafił do Toruniu. Po prostu wybrał to miasto, do którego akurat podążali inni. Nie znał go wcześniej i nie wiedział, czego się spodziewać. W pieniądze na pierwszy czas emigracji zaopatrzyła go mama. To również artystyczna dusza. Rękodzieło, np. piękne dziergane lalki, sprzedaje przez Internet - zarobek dają głównie klienci z zagranicy.