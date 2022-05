"Zakupy kontrolowane" na targu w Toruniu. Posypały się mandaty za brak paragonu

- Tego jeszcze nie było! Kontrole są po kilka razy w tygodniu i uderzają w drobny handel. Kupcy mi się skarżą, że wystarczy chwila niedopatrzenia i już jest mandat za brak paragonu, tysiąc złotych najmniej. Jak można żerować na człowieku, który ma stoisko z koszulkami po 20 złotych?! Najpierw pandemia, a teraz inflacja i rosnące koszty życia i tak dobijają mały handel - denerwuje się Karol Maria Wojtasik, szef miejskiego targowiska i toruński radny PiS.

Wojtasik próbował interweniować u dyrektora Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, ale usłyszał, że "to nie oni". Może tak być rzeczywiście. Jak dowiedziały się "Nowości", pełną parą w kraju ruszyły właśnie kontrole z wykorzystaniem nowego instrumentu. To "nabycie sprawdzające", potocznie nazywane zakupem kontrolowanym. Urzędnicy skarbówki udają klientów i wyłapują niewydawanie paragonów. Kontrole takie nie mają rejonizacji, co oznacza, że np. urzędnik z Gdyni może sprawdzić kupca na targu w Zakopanem. Toruński targ kontrolują także urzędnicy spoza Torunia - to wiemy na pewno.