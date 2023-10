Nawet 7600 zł po zmarłym małżonku. Projekt nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców

Projekt "wdowiej emerytury" jest ponownie w Sejmie

W lipcu do sejmowego porządku obraz wpisano projekt tzw. renty wdowiej. Tym razem w innej postaci, gdyż jest to projekt związany z postulatami Lewicy oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przede wszystkim jest to ustawa ważna dla Polaków, tym bardziej że to właśnie oni podpisywali się pod tą inicjatywą.

Emerytura dla wdowców - projekt obywatelski

Zmiana w obecnej sytuacji polega na tym, że projekt ma charakter obywatelski i pod nim zebrano ponad 200 tysięcy podpisów. To zaś oznacza, że musiał on trafić do porządku obrad. Pierwsze czytanie odbyło się lipca (6 lipca), to był dopiero początek procesu legislacyjnego. Po pierwszym sejmowym czytaniu, projekt ustawy o rencie wdowiej trafił do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tak zarekomendowały kluby parlamentarne PiS, KO i KP. Co obecnie dzieje się w tej sprawie? Jak powiedział Arkadiusz Iwaniak w rozmowie z portalem Interia, projekt nie jest dalej procedowany. Jak na razie nie wiadomo co będzie z nim w przyszłości.