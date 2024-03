Nie żyje Tadeusz Władyko - dziennikarz, działacz sportowy i spiker żużlowy

Urodził się 8 października 1927 roku w Wilnie. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, jak wielu Polaków z tego regionu był przesiedlony do kraju ojczystego i zamieszkał w Toruniu. Tu ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zawodowo zajmował się dziennikarstwem. Był m. in. kierownikiem oddziału toruńskiego Gazety Pomorskiej.

Od najmłodszych lat studenckich pasjonował się rozwojem motoryzacji i sportu na terenie Torunia. Udzielał się społecznie; dążył do uaktywnienia działalności statutowej delegatury Automobilklubu Bydgoskiego w Toruniu. Tadeusz Władyko już wówczas był znanym i cenionym działaczem społecznym w dziedzinie motoryzacji szczególnie sportu żużlowego. Propagował sporty motorowe wśród kibiców zawodów żużlowych w Toruniu i Bydgoszczy pełniąc funkcję spikera zawodów.

- Licencję na sędziego i spikera zrobiłem w 1952 roku - mówił Tadeusz Władyko na opisywanym przez "Nowości" spotkaniu wspominkowym toruńskiego środowiska żużlowego w 2009 roku. - Nagłośnienia wówczas jeszcze nie było, korzystaliśmy ze zwykłej tuby. Za moich czasów nikt nie myślał o pieniądzach. Pamiętam, jak kiedyś do Torunia przyjechał słynny Ove Fundin. W pewnym momencie stwierdził, że nie pojedzie i odpoczywał siedząc z nogami na kierownicy. Czekając z kibicami, aż się wreszcie zdecyduje, zaczęliśmy... śpiewać piosenki. Dziś byłoby to nie do pomyślenia, od razu poleciałyby z trybun butelki.