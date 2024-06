Niebanalne atrakcje w Toruniu i okolicy. Tak możesz spędzić wakacje w mieście

Latem co roku dzieje się w Toruniu sporo - sztandarowymi imprezami w mieście są zawsze m.in. Bella Skyway Festiwal, czy Festiwal Wisły. Torunianie tradycyjnie ochoczo jeżdżą też nad pobliskie jeziora, by wypocząć nad wodą, za każdym razem chętnie zwiedzają także muzea w trakcie kolejnych edycji Nocy Muzeów.

Wakacje to zatem dobry czas, by w trakcie urlopu, lub chociaż zwykłego ciepłego weekendu spędzanego w mieście, skorzystać z okazji i odwiedzić także nieco mniej popularne atrakcje Torunia, a następnie przekonać się, że można w nich interesująco spędzić czas. Toruń oferuje turystom i mieszkańcom m.in. liczne warsztaty - na chętnych czekają możliwości wykonania własnoręcznie nie tylko pierników, ale także świeczek, a nawet witraży. Coś dla siebie znajdą także miłośnicy zwiedzania niebanalnych muzeów oraz fani... majsterkowania.

Myliliby się jednak raczej ci, którzy powiedzieliby, że widzieli już w Toruniu wszystko i skorzystali ze wszystkich możliwych atrakcji. Oferta w naszym mieście jest bowiem na tyle szeroka, że nawet mieszkając w nim przez długie lata można znaleźć dla siebie coś nietypowego i ciekawego , za to mniej znanego.

W naszej galerii zebraliśmy sporą część znajdujących się w Toruniu lub w jego najbliższym sąsiedztwie atrakcji, które łączy to, że dla wielu osób są mniej znane, a zdecydowanie zasługują na to, by je poznać. Po kliknięciu w przycisk "Zobacz galerię" można je następnie przeglądać przy pomocy klawiatury komputera lub klikając w kolejne zdjęcia komputerową myszką.