Nienartowicz: Badyle na łosiedlach, czyli wizyty wielkich roślinożerców

Niebezpieczne łosie w Toruniu

A właśnie spacerów łosi po Toruniu, i to coraz częstszych i dłuższych, się doczekaliśmy. Szeroko pisaliśmy o tym w „Nowościach” w tym tygodniu. W jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych żartowano, że w Toruniu Osiedle Na Skarpie nazwać trzeba Łosiedlem Na Skarpie. Bo tam te zwierzęta wyjątkowo dobrze się czują. Już nie tylko wieczorową i nocną porą je odwiedzają, ale i w dzień. Podjadają sobie i na trawnikach zalegają, by odpocząć po posiłku.

Jest też w Toruniu Łosiedle Lelewela, bo i w tej części miasta łoś poczuł się świetnie. Tak świetnie, że aż uśpić chwilowo go trzeba było i za miasto wywieźć. Wcześniej ten okaz po ulicy Kościuszki spacerował, gdzie tramwaj pierwszeństwa ustąpić mu musiał. Ten sam łoś (a w zasadzie młoda klępa, bo to pani ten gatunek reprezentująca była), próbował sprawdzić, czy i pociąg tak się zachowa. Na szczęście na czas z torów między wiaduktem Kościuszki a Garbatym Mostkiem przepędzony przez ludzi ze Służby Ochrony Kolei został. Był też inny łoś, w godzinach szczytu między jezdniami ruchliwej ulicy Bema, jak gdyby nigdy nic, sobie spacerujący i listki z rosnących tam drzewek skubiący.

Może to wiosna, która w tym roku, w wersji meteorologicznej, jakoś miesiąc przed terminem się rozpoczęła, tak na łosie podziałała. A może wbrew opiniom niektórych, Toruń aż tak zabetonowanym miastem jednak nie jest. Przeciwnie - zielonym, którego zieleń tak wielkich roślinożerców jak łosie do samego jego centrum przyciągnąć jest w stanie.

Na bok jednak żarty. Problem robi się w Toruniu coraz poważniejszy. Łosie to piękne, dostojnie kroczące zwierzęta, ale niebezpieczne być mogą. Wystarczy, by tak duży okaz, przerażony czy przestraszony, badyla, czyli nogi swej użył i wielkie nieszczęście gotowe. Przy całej sympatii do zwierząt - lepiej, by łosie dla bezpieczeństwa swego i ludzi w ludnych i ruchliwych częściach miasta się nie pojawiały. Czyli, by Łosiedle Na Skarpie jednak Osiedlem Na Skarpie było. Ku pokojowemu rozwiązaniu tego problemu oczywiście odpowiednie władze i służby zadziałać muszą.

