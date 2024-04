Niebezpieczne łosie grasują w centrum Torunia. Sytuacja jest patowa

- Sytuacja jest patowa - przyznaje Grzegorz Karpik. - Ludzie weszli na naturalny teren łosi, to one teraz rewanżują się tym samym. Odwiedzają centrum, gdzie pożywiają się kwitnącymi właśnie kwiatami i krzewami ozdobnymi. Ich przysmakiem są na przykład forsycje. Dla części łoszaków, które klępy pozostawiły w mieście szykując się na kolejny poród, będzie to już środowisko naturalne. W tej chwili wiemy, że w Toruniu są trzy takie łoszaki - dwa byki widziane na Skarpie oraz przy Bema, a także łosza, która we wtorek przeskoczyła na posesję przy ulicy Sobieskiego.