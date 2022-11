Nienartowicz: "Takie to można mieć chwile mundialowego szczęścia" [FELIETON: MINĄŁ TYDZIEŃ] Marek Nienartowicz

To nie - broń Boże! - radość na wieść o zawieszeniu radnego Wojtasika. Tak koszykarze z Torunia i Włocławka byli zagrzewani do boju w derbowym meczu Grzegorz Olkowski

To już tydzień minął, jak radny Wojtasik ogłosił, że odchodzi z klubu PiS w toruńskiej Radzie Miasta. A partia PiS ogłosiła, że radny Wojtasik został zawieszony w członkostwie w niej. O co poszło? Radnemu nie podoba się funkcjonowanie klubu, co od razu oznajmił. A co się partii nie podoba, skoro decyzję o zawieszeniu radnego podpisał sam prezes Kaczyński, a jego działalnością zajmuje się rzecznik dyscyplinarny PiS?