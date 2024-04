Michał Zaleski: "Odpowiedzialność za Toruń przejmuje Paweł Gulewski". Tak było na wieczorze wyborczym

Spokój i oczekiwanie na wyniki

Atmosfera spokoju i oczekiwania panowała w niedzielny wieczór 21 kwietnia w sztabie Michała Zaleskiego, tuż po zamknięciu lokali w drugiej turze wyborów na prezydenta Torunia w kadencji 2024-2029. Dwa tygodnie wcześniej, przy okazji pierwszej tury, było więcej optymizmu. Panowało przekonanie o bardzo dużej szansie Michała Zaleskiego na rządzenie miastem w kolejnej, szóstej jego kadencji. Ostateczne wyniki pierwszej tury, czyli porażka w niej z Pawłem Gulewskim z Koalicji Obywatelskiej, i to dużą różnicą głosów, była wielkim zaskoczeniem dla Michała Zaleskiego i jego otoczenia. Przypomnijmy, że Paweł Gulewski uzyskał w niej 26 548 głosów, a Michał Zaleski - 18 315 głosów.

Rzucił palenie, bo prosiła go o to córka Monika. Synowi Jakubowi smażył kotlety...z mielonki turystycznej. Dla wnuków zawsze ma czas, kocha je rozpieszczać. Jak jest prywatnie Michał Zaleski?

Kto był na wieczorze wyborczym Michała Zaleskiego?

Paweł Gulewski prywatnie z rodziną. Co w duszy gra kandydatowi na prezydenta Torunia?

Wcześniej Michał Zaleski przemówił do swoich współpracowników.

- Dziękuję, że ze mną byliście przed tą drugą turą i wcześniej. Mam nadzieję, że się nie rozejdziemy, że będziemy nadal działać na rzecz Torunia - mówił Michał Zaleski.

- Jest spokój, jesteśmy w bardzo dobrych nastrojach - tak atmosferę w niedzielny wieczór w swoim sztabie opisywał kandydat dziennikarzom. - To bardzo dobry nastrój ludzi, którzy zrobili wszystko, co było do zrobienia. Działaliśmy społecznie, pełni animuszu. Wszystkim zaangażowanym w kampanię dziękuję za wsparcie.