Rada Miasta Torunia. Kim są radni kadencji 2024-2029 i gdzie pracują?

Rada Miasta Torunia 2024-2029: większość ma KO

Wybory do Rady Miasta wygrała Koalicja Obywatelska. Do 25-osobowego gremium wprowadziła 15 osób kandydujących z jej list w czterech okręgach. Sześciu radnych nowej kadencji to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, czterech - Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Zaleskiego.

Przypomnijmy, że radnym kadencji 2024-2029 został także Paweł Gulewski. Nie będzie pełnił tej funkcji, gdyż został wybrany na stanowisko prezydenta Torunia. W Radzie Miasta zastąpi go Marek Krupecki. Uzyskał ono kolejny wynik na tej samej liście (Koalicja Obywatelska), w tym samym okręgu co Paweł Gulewski.

Prezydent elekt Paweł Gulewski oraz radni Rady Miasta Torunia kadencji 2024-2029 odebrali zaświadczenia o wyborze na to stanowisko i do tych funkcji.

Rada Miasta 2024-2029: przybyło pań, są debiutanci

W 25 osobowej Radzie Miasta kadencji 2024-2029 jedenaście osób to debiutanci. Z kolei najdłuższym stażem mogą pochwalić się Bartłomiej Jóźwiak i Łukasz Walkusz (obaj KO). Zasiadają w niej już piątą kadencję, od 2006 roku. Najdłuższy staż w samorządzie Torunia ma jednak Michał Zaleski. Był radnym w kadencjach 1994-1998 i 1998-2002. Do Rady Miasta był też wybierany w roku 2002, 2006, 2010, 2014 i 2018. Mandatu radnego jednak nie obejmował, gdyż jednocześnie był wybierany na stanowisko prezydenta Torunia.

Prawie wszystkie radne nowej kadencji, bo aż siedem, reprezentują Koalicję Obywatelską. To między innymi efekt tego, że na czele list tego ugrupowania we wszystkich czterech okręgach w wyborach do Rady Miasta znalazły się kobiety. Jedna pani reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. KWW Michała Zaleskiego wprowadził do rady tylko panów.

