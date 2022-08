Nieprawidłowości w WORD Toruń pod lupą prokuratury. "Kolejnych 20 świadków do przesłuchania"

-12 sierpnia przedłużyliśmy to śledztwo po raz kolejny, do 30 października. Do przesłuchania mamy kolejnych 20 świadków. Analizujemy też dokumenty, o które występowaliśmy do różnych instytucji i służb, a które do nas spłynęły. Postępowanie toczy się nadal "w sprawie". Dotąd nikomu żadnych zarzutów nie stawialiśmy - zaznacza prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.