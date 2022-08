Toruń. 3 lata temu dziecko wypadło z wieżowca. Matki nadal nie osądzono. Dlaczego?

"To cud, że żyjesz. Walcz dalej, mały wojowniku!" - te słowa 19 września 2019 roku powtarzały setki ludzi. Tego dnia czteroletni Oluś wypadł z 11. piętra wieżowca w Toruniu. Przeżył, wrócił do zdrowia. Jego mama - Ewa P. - oskarżona została o narażenie życia dziecka. Do dziś jej jednak nie osądzono. Dlaczego?