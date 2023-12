Nocna i świąteczna opieka medyczna w Toruniu. Co po rezygnacji przychodni z Rudaka?

Konkurs na nowego świadczeniodawcę

Przypomnijmy, że przychodnia Rudak-Med od 1 stycznia 2024 roku nie będzie świadczyć nocnej i świątecznej opieki medycznej. Powodem jest sytuacja kadrowa w tej placówce. Ta sytuacja zaniepokoiła mieszkańców lewobrzeżnego Torunia. Chcieliby, by taka opieka nadal była dostępna w tej części miasta i by nie musieli jej szukać na drugim brzegu WIsły.

Szlachetna Paczka znana jest już chyba każdemu, kto chce nieść pomoc. Niemal do ostatniego dnia akcji wolontariusze szukają darczyńców, dzięki którym możliwe jest poprawianie komfortu życia osobom…

W przychodni Rudak-Med z nocnej i świątecznej pomocy można korzystać wyłącznie do 31 grudnia br. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zapewnia, że po tym terminie torunianie nie zostaną bez tego typu opieki medycznej. Po rezygnacji placówki Rudak-Med ogłoszono konkurs na nowego świadczeniodawcę. Wyniki miały być ogłoszone 14 grudnia. Tak się nie stało. Termin przesunięto. Do piątku 15 grudnia zainteresowane placówki medyczne mogą zgłaszać swoją ofertę do konkursu.