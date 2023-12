Szlachetna Paczka. Zbliża się Weekend Cudów. Rodziny w Toruniu wciąż czekają na darczyńców

Szlachetna Paczka znana jest już chyba każdemu, kto chce nieść pomoc. Niemal do ostatniego dnia akcji wolontariusze szukają darczyńców, dzięki którym możliwe jest poprawianie komfortu życia osobom żyjącym w ubóstwie. Weekend Cudów zbliża się wielkimi krokami.

W Szlachetnej Paczce zbliża się Weekend Cudów

Weekend Cudów jest zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem w Szlachetnej Paczce. To właśnie wtedy dary trafiają do potrzebujących, powodując często u nich łzy i powrót wiary w dobro i sens życia. Często samotne i opuszczone nie wiedzą, co mogą zrobić, by podnieść własny komfort. Baza Rodzin żyjących w ubóstwie została otwarta w listopadzie br. Przez cały czas wolontariusze jednak szukali rodzin w potrzebie, rozszerzając Bazę Rodzin i skłaniając coraz więcej osób do pomocy. Na ten moment (tj. 12.12.23) w Toruniu wsparcia potrzebuje 19 rodzin, a w całym województwie kujawsko-pomorskim – 70. – Najczęstszymi z potrzeb wskazywanymi przez rodziny są żywność, środki czystości, odzież, kołdry czy poduszki – mówi Dawid Olejniczak, koordynator Szlachetnej Paczki w Toruniu. – Możliwe jest również wsparcie niektórych rodzin kuchenką gazową, krzesłami czy pralką. Potrzeby są różne.

Weekend Cudów w Toruniu odbędzie się 16 i 17 grudnia br. Jest to także niesamowity czas dla każdego z wolontariuszy, ponieważ właśnie wtedy mogą zobaczyć reakcję rodzin, spotkać się z nimi i dostrzec efekt swojej wielotygodniowej pracy.

Żeby wesprzeć rodziny, należy wykonać tylko kilka internetowych kroków: Wejść na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl,

Kliknąć zakładkę „Wybieram rodzinę”,

Wybrać lokalizację,

Wybrać region,

Zapoznać się z opisem i potrzebami rodziny,

Wybrać rodzinę. Po wyborze rodziny należy uzupełnić swoje dane oraz podać preferowaną formę kontaktu. Stworzenie paczki dla potrzebujących może odbyć się prywatnie (samodzielnie lub z najbliższymi) bądź jako firma czy instytucja.

Różne historie, podobne potrzeby

Prezentujemy kilka rodzin, które można wesprzeć w ramach Szlachetnej Paczki. Pełne opisy znajdują się na stronie www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/lista-rodzin/69. Ich potrzeby zwykle są podobne. Różnią się jednak historiami. Każda z rodzin ma swój własny dramat, który poniekąd odbiera radość z życia i rodzi kolejne problemy, z których trudno później wyjść. Szlachetna Paczka okazuje się więc dobrym rozwiązaniem i niesieniem radości w jedyny taki czas w roku.

Pan Tadeusz mieszka w jednym pokoju. Spędza każdy dzień zamknięty, sam w czterech ścianach. Z uwagi na problemy z nogami nie wychodzi nawet na krótkie spacery. Kiedyś pracował przy wykańczaniu mieszkań, jednak po zawale zaczął zbierać złom. Aktualnie mężczyzna nie jest w stanie przejść do najbliższego sklepu bez odczuwania bólu oraz robienia kilku przerw po drodze. Trzy główne potrzeby: żywność, środki czystości, telewizor. Pani Katarzyna wychowywała się w domu dziecka. Po opuszczeniu ośrodka przygarnęła ją starsza siostra, lecz po poznaniu chłopaka i zakochaniu się, wyjechała z nim do Niemiec. Doznała przemocy ze strony partnera, przez co postanowiła wrócić do Polski. Ma miesięcznego synka. Mieszka z mamą i rodzeństwem byłego partnera, z którą jest w bliskich kontaktach. Niestety – jej dziesięcioletni szwagier zmaga się z ADHD, zespołem Aspergera oraz podejrzeniem schizofrenii. Wymaga on całodobowej pomocy. Trzy kluczowe potrzeby rodziny: żywność, środki czystości, odzież.

Pani Aneta wychowuje samotnie czwórkę dzieci. Kobieta pracuje dorywczo jako pracownik fizyczny. Dwoje dzieci nadal uczęszcza do szkoły podstawowej, starsza dwójka zdobywa już edukację zawodową. Mieszkają w 25 m mieszkaniu, w którym znajduje się jedno pomieszczenie przedzielone na połowę, aby wygospodarować dwa pokoje osobne dla dzieci. Trzy kluczowe potrzeby: łóżko piętrowe dla dziewczynek, toster, żywność.

Pani Bożena z dorosłym synem Tomaszem uciekła od agresywnego męża do małego, dwupokojowego mieszkania. Tomasz urodził się z autyzmem i dystrofią mięśni, cierpi także na alergię i AZS. Wymaga stałej opieki. Pani Bożenie po latach cierpień i przemocy został uszkodzony kręgosłup i ogromna trauma. Trzy kluczowe potrzeby: odzież dla Tomasza, wersalka, środki czystości dla alergików.

Pani Marianna mieszka z trzema synami. Jeden z synów jest chory na autyzm, dlatego wymaga częstszych wizyt u lekarza i rehabilitacji. Mąż pani Marianny trafił do zakładu karnego za kradzieże i narkotyki. Kobieta złożyła pozew o rozwód i o alimenty. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, środki czystości, kołdry i poduszki.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

Pani Kinga mieszka sama z piątką dzieci. Zanim pojawiły się trudności, kobieta pracowała w szkole. Obecnie jest w trakcie rozwodu z powodu nałogu męża. Kobieta chciałaby spłacić pożyczkę zaciągniętą na życie, a także ma nadzieję na polepszenie stanu zdrowia dzieci. Córka cierpi na niedosłuch, jeden z synów ma niepełnosprawność intelektualną, natomiast drugi cierpi na opóźniony rozwój psychiczny. Trzy główne potrzeby: żywność, środki czystości, odzież.

Pani Monika jest wychowanką domu dziecka. Mieszka z czwórką dzieci w jednym pokoju. W mieszkaniu jest duży grzyb i wilgoć. Nim zepsuł się piec, było łatwiej, ciepło i sucho. Obecnie musi dogrzewać mieszkanie elektrycznie, co generuje bardzo duże rachunki. Zadłużenie za czynsz i prąd odbiera w ratach komornik. Trzy główne potrzeby: żywność, środki czystości, lodówka. Pani Dagmara była osobą niezależną całe życie, niestety w ostatnich latach jej stan zdrowia bardzo się pogorszył. Kobieta była przyzwyczajona do ciężkiej pracy, wiele lat spędziła w Niemczech, opiekując się starszymi osobami. Niestety od 3 lat, po ciężkim przebiegu boreliozy, pani Dagmara ma problemy z wysiłkiem fizycznym. Trzy główne potrzeby: kuchenka gazowa, środki czystości, żywność trwała. Baza Rodzin Szlachetnej Paczki wciąż jest aktualizowana. Wolontariusze spotykają się z potrzebującymi rodzinami aż do Weekendu Cudów. Warto w takim przypadku odwiedzać stronę internetową Szlachetnej Paczki aż do 16 grudnia, by nieść pomoc każdej rodzinie, która została objęta akcją.

Wideo Tesla Bot ma wyręczyć ludzi