Pogotowie stomatologiczne w Toruniu. Jedni odradzają, inni są zadowoleni. Do NFZ wpłynęły tylko trzy skargi

Trzy skargi od początku funkcjonowania pogotowia stomatologicznego

Po wielu latach oczekiwania w Toruniu w końcu pojawiło się pogotowie stomatologiczne. Placówka przy ul. Srebrnego 1 otwarta jest codziennie od godz. 19.00 do 7.00, a także w soboty, niedziele i święta całodobowo. Wcześniej torunianie w pilnych przypadkach musieli udawać się po pomoc do Ciechocinka bądź Włocławka. A gdy w końcu w Toruniu w ubiegłym roku otworzono pogotowie, w internecie zaczęły pojawiać się skrajne opinie o jego funkcjonowaniu. Tylko w tym roku z pomocy NZOZ Pomorskie Centrum Medyczne ORMED utworzone przez Abicon Sp. z o. o. w Toruniu, przy ul. Srebrnego 1 skorzystało 2 376 pacjentów. Od początku realizacji umowy z NFZ do K-P OW NFZ na placówkę wpłynęły 3 skargi, z których 1 uznana została za zasadną – informuje Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.