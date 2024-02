Nowa ekspresja w Centrum Sztuki Współczesnej. Czym charakteryzuje się nurt? Najnowsza wystawa potrwa do maja

Nowa ekspresja w CSW

Krótka historia nurtu

Wybierając się na nowo otwartą wystawę, należy wiedzieć, że Nowa ekspresja jest sztuką charakterystyczną dla lat 80. XX wieku, czyli od narodzin Solidarności oraz w czasach stanu wojennego. Nowa ekspresja osiągnęła szczyt w latach 1986-87 i do 1989 roku właściwie się wypaliła. Ostatnie wystawy odbywały się jeszcze do roku 1992. Nowa ekspresja charakteryzowała się tym, że była równolegle i równorzędnie funkcjonującym odłamem transawangardy. Obecna była nie tylko w Polsce, lecz także we Włoszech, w Niemczech, we Francji czy w USA. Polscy malarze – nazywani „dzikimi” – nie mogli funkcjonować w obiegu międzynarodowym z powodu izolacji kraju w czasie stanu wojennego czy przez bojkot państwowych sal wystawowych. „Dzicy” szerzej pokazali swoje prace dopiero w drugiej połowie lat 80.