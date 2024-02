Kibolskie dewastacje na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Policja: "Przystąpiliśmy do działania". TKP Elana: "Potępiamy"

Niszczenie Bydgoskiego Przedmiescia

Przypomnijmy już tylko krótko, że zmasowany atak wandali przybrał tu ostatnio na sile. Nie chodzi tu o murale czy finezyjne akty twórcze, utrzymane w kibicowskiej poetyce. Nie - stare i nowe elewacje pokrywają po prostu napisy z nazwą klubu czy kibiców oraz wulgarne hasła typu "Je...ć Apator". A wszystko to dzieje się pod okiem przynajmniej czterech kamer miejskiego monitoringu, które obserwują przedmieście (dotrzeć jednak można także do prywatnych monitoringów).

Pytaliśmy wówczas policję o to, co robi w tej materii. KMP w Toruniu odpowiedziała m.in., że niszczenie mienia ścigane jest na wniosek właściciela lub zarządcy. I że jak dotąd wniosek taki w ostatnim czasie wpłynął jeden. Tymczasem...

Przedmieście jako całość pod opieką konserwatora. Niszczenie zabytków ścigane jest z urzędu

Bydgoskie to pierwsze w Toruniu przedmieście, które jako zespół zabytkowy (wraz z Rybakami) wpisane zostało do rejestru zabytków. Stało się to w 2011 roku, dzięki staraniom społeczników ze Stowarzyszenia Bydgoskie Przedmieście. - Na tym obszarze jest ponad 500 zabytkowych budowali - podkreśla Katarzyna Kluczwajd w swojej publikacji na temat przedmieścia.