Nowe ograniczenia w l4! Będą łapać cwaniaków. Kontrole ZUS coraz bardziej dotkliwe! Jakie zmiany w zwolnieniach chorobowych l4? Zobacz

Jak będzie wyglądać nowy "młot na symulantów"? To proste. Płatne zwolnienie lekarskie będzie wystawiane na maksymalnie 182 dni. Aby otrzymać kolejny zasiłek, trzeba będzie poczekać dokładnie 60 dni. Wyjątkowo traktowane będą kobiety w ciąży i gruźlicy, którzy otrzymać będą mogli zasiłek na 270 dni. Poza tym skrócony będzie maksymalny okres zasiłku chorobowego dla zwolnionego pracownika - do 91 dni.

Zasiłek chorobowy ubezpieczonym w ZUS gwarantuje obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe. oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Miesięczny zasiłek wypłacany jest w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru, 70 proc. podstawy wymiaru (pobyt w szpitalu), lub 100 proc. podstawy wymiaru (niezdolność do pracy, wypadek w drodze do pracy, ciąża, poddanie się badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz udział w odpowiednim zabiegu).

Zasiłek chorobowy przysługuje Ci w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, jeśli jesteś pracownikiem i ukończyłeś 50 rok życia, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku ukończenia 50 roku życia. Jeśli wykonujesz pracę nakładczą lub odbywasz służbę zastępczą, to zasadę tę stosujemy również do Ciebie - przypomina ZUS.

W założeniu na zwolnieniu lekarskim mamy odpoczywać i wracać do zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. Okres zasiłkowy wynosi 182 dni, po których pracownik powinien wrócić do pracy. W praktycy wystarczy jeden dzień, aby prawo do zasiłku się "zresetowało". Dla wielu osób taka praktyka to praktycznie źródło utrzymania.

W I kw. 2021 r. przeprowadzono 80 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Zostało wydanych 3,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na ponad 3,5 mln zł. To więcej niż w IV kw. 2020 r., kiedy kontroli było 78 tys., i dużo więcej niż w II kw. 2020 r., kiedy było ich tylko 42,9 tys. Jak wyglądają kontrole L4?