Nowe ulice na Jarze w Toruniu. W sprawie budowy jednej z nich jest apel mieszkańców

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ogłosił niedawno przetarg, w którym szuka wykonawcy zadania pod nazwą "Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu poprzez budowę ul. Ł. Watzenrodego, ul. H. Strobanda, ul. J. Heweliusza wraz z drogą dojazdową". Przypomnijmy, że ma być ono realizowane dzięki wsparciu, które miasto uzyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To w sumie 30 milionów złotych przeznaczone na budowę, rozbudowę i przebudowę ośmiu ulic. Drugie tyle do realizacji tych inwestycji musi dorzucić miasto ze swego budżetu.

Budowa ulic na Jarze: początek w trzeci kwartale 2023

Na oferty firm zainteresowanych uzbrojeniem terenów, czyli w praktyce budową odcinków trzech ulic, MZD czeka do 30 czerwca. Roboty miałyby się rozpocząć w trzecim kwartale obecnego roku, zakończyć - w roku 2025.

Z puli 30 mln zł uzyskanej z RFRD, najwięcej, zarezerwowano na budowę wspomnianych odcinków ulic na Jarze. To 18,9 mln zł.

W związku z tymi planami pojawił się apel mieszkańców ulicy Strobanda. Trafił do przewodniczącego Rady Miasta Marcina Czyżniewskiego (klub Wspólny Toruń). Ten skierował go jako wniosek do prezydenta Michała Zaleskiego.