Czyje zwłoki wyłowiono z Drwęcy pod Toruniem? Śledztwo prokuratury i badania DNA

Co wiadomo o tym mężczyźnie? Kiedy i w jaki sposób zginął?

Gdy poziom wody opada, rzeki odkrywają smutne tajemnice

W Toruniu mieliśmy na przestrzeni ostatnich lat przypadki niewyjaśnionych do dziś zaginięć mężczyzn, w których trop urywał się nad Wisła. Jedną z najgłośniejszych było zaginięcie Remigiusza Baczyńskiego - do dziś nie znaleziono go ani żywego, ani nie odkryto nigdzie też jego zwłok. Zaginął 31 grudnia 2016 roku. Bawił się na starówce; wiadomo, że potem kierował się na most na Wiśle.