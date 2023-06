Toruń. Wolontariusze w schronisku dla zwierząt: dają dom niechcianym kotom i psom

Na czym polega praca wolontariusza w schronisku dla zwierząt?

- To często zarwane nocki, dużo sprzątania, prania, poświęconego czasu tym zwierzakom. Ale przede wszystkim ogromna satysfakcja - zaznacza. - Zdarzało się, że pies miał być u nas dwa tygodnie, a był dwa lata. Jest taka opinia, że starego psa niczego się nie da nauczyć, trudno się z nim zżyć. Nie zgadzam się z tym. Z każdym bardzo się do siebie przywiązywaliśmy, uczyliśmy się nowych rzeczy i siebie nawzajem. To niesamowicie satysfakcjonujące.

Jak zostać wolontariuszem w schronisku i dlaczego warto?

Wolontariuszka nie ukrywa, że prowadzenie domu tymczasowego to niemal drugi etat. - Musimy bardzo uważać na to, co się dzieje z kociakami, obserwować ich zachowania i w razie czego, kontaktować się ze schroniskiem. Wymaga to dużo uwagi i poświęcania czasu - zwraca uwagę.