Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych!

Nagrody prezydenta dla seniorów

Dlaczego seniorzy mają dostawać pieniądze?

Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek - jak go zdobyć?

Wnioski o dodatki

Powinniśmy pamiętać o tym, że co do zasady świadczenie to nie miałoby być przyznawane małżeństwom z rzędu. W praktyce konieczne byłoby złożenie odpowiedniego wniosku o otrzymanie pieniędzy. Do tego konieczne byłoby dołączenie odpisu aktu małżeństwa. Na ten moment wiadomo, że projekt zyskał poparcie senatorów, po głosowaniu trafi ponownie do Sejmu. Ostatnim etapem (jeśli wszystko zostanie przyjęte) byłoby podpisanie ustawy przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.