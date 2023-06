Nowy przyjmujący w CUK Aniołach. Torunianie zapowiadają kolejną walkę o awans

- Słyszałem już wcześniej bardzo pozytywne rzeczy o tym klubie, bo świat siatkarski o nim mówi. Zadzwoniłem, porozmawiałem z prezesem i zaproponowałem swoją osobę. Jeżeli ktoś jest przekonany do pewnego projektu, to nie ma się co zastanawiać. Podkreślę jednak, że Stelmach to nie jest guru, bo żeby były wyniki, trener jest tylko jednym z elementów. Zrobię wszystko, żeby zespół osiągnął cel i awansował do I ligi, bo wiem, że jest to ważne dla miasta. Klub musi być dobrze zorganizowany i tak właśnie jest w przypadku Aniołów. Finansowo drużyna jest zabezpieczona, ma skład i sztab. Są też kibice - dla mnie to niesamowite, że na II ligę przychodzi 800 osób. To tylko świadczy o tym, że w Toruniu jest bardzo wielkie zapotrzebowanie na siatkówkę. Jako główni aktorzy zrobimy wszystko, żeby za 10 miesięcy cieszyć się z upragnionego awansu do I ligi - zapewnił Krzysztof Stelmach.