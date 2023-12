Nowy Rok się zbliża, a wraz z nim postanowienia noworoczne. Gdzie w Toruniu można je zrealizować?

Najczęstsze postanowienia w Nowy Rok

Nowy Rok – nowy ja. To jedno z najczęściej powtarzanych haseł, kiedy zbliża się koniec grudnia. W głowach wielu rodaków, w tym także torunian, zradzają się najróżniejsze pomysły, dzięki którym spełnienie marzenia albo poprawienie komfortu swojego życia będzie możliwe. Nowy Rok często traktowany jest jako pewnego rodzaju reset, nowy początek i zachęta do łapania życiowych chwil – w końcu stajemy się coraz starsi. Jakie są najczęstsze postanowienia? Schudnięcie, ograniczenie słodyczy, rzucenie palenia papierosów, zaoszczędzenie pieniędzy, cieszenie się każdym dniem, poświęcanie większej ilości czasu najbliższym, znalezienie sobie nowego hobby… A niektórzy postanawiają nawet to, że nie będą tworzyć żadnych postanowień noworocznych. I to chyba właśnie tym ostatnim udaje się najczęściej wypełniać swój noworoczny cel.

Sposób na realizację postanowienia

Aby każde z postanowień przyjętych w okresie noworocznym zakończyło się sukcesem, warto przede wszystkim dokładnie przemyśleć nie tylko to, jakie ono powinno być, ale także przeanalizować, jakim typem osoby jesteśmy. Osoby, które we własnej głowie postanawiają, że dadzą radę i nie przyjmują celu, który byłby nierealny do spełnienia, rzeczywiście są w stanie wypełnić postanowienie. Ich przeciwieństwem stają się jednak marzyciele, którzy od praktyki, wolą snucie marzeń we własnej głowie. Niemniej w każdym przypadku warto zastosować się do metody SMART (ang. mądry), dzięki której dużo łatwiej jest sprecyzować cele i przede wszystkim je wypełnić. SMART jest akronimem od angielskich słów:

S – specific – konkretny, dobrze sprecyzowany;

M – measurable – dobrze wymierzony (liczbami, datami);

A – achievable – osiągalny;

R – relevant – istotny, ważny;

T – time-bound – osadzony w czasie.