Toruńska policja dostała trzy nowe radiowozy. Współfinansowało je miasto

Zakup nowych radiowozów kosztował ponad pół miliona złotych. Miasto dołożyło kwotę ponad 200 tysięcy. - To samochody bardzo potrzebne policji. Obszar działania toruńskiej komendy to nie tylko Toruń, ale cały powiat. W trakcie patroli policjanci pokonują tysiące kilometrów, by było bezpiecznie, a reakcja na zachowania niezgodne z prawem - szybka - mówi prezydent Torunia, Michał Zaleski, który 21 grudnia przekazał policjantom kluczyki do radiowozów.