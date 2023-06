O tych miejscach w Toruniu nie słyszeliście! Małe kino i symulator lotów to tylko początek. Oto nieznane atrakcje w Toruniu

Przy Szewskiej działa Muzeum Witrażu.- Gdy byłem dzieciakiem, tata sporo opowiadał mi o witrażownictwie, ale w wieku dojrzewania, jak to często bywa, miałem różne, inne pomysły na życie. Poszedłem swoją drogą. Pracowałem przez 10 lat w innej branży. Gdy tata wspomniał, że stworzył muzeum, wpadliśmy na pomysł, by razem współpracować – wspomina Radosław Intek, który prowadzi muzeum wraz z ojcem Sławomirem. To jedyne takie muzeum w Toruniu. - I drugie w Polsce! - dodaje Sławomir Intek. Goście muzeum mogą odbyć fascynującą, godzinną podróż do świata kolorowych witraży, zobaczyć średniowieczne narzędzia do cięcia i obróbki szkła, dowiedzieć się, jak powstaje witraż (a proces ten, w zależności od wielkości i projektu, może trwać nawet kilka miesięcy!) albo wziąć udział w dłuższych warsztatach i stworzyć własne, niewielkie dzieło. Jednym z najciekawszych punktów zwiedzania jest przejście przez szafę, nazywaną przez młodszych zwiedzających „Narnią”, i krótki seans filmu o historii witraży.

Grzegorz Olkowski