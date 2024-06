Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypada 7 czerwca. Zostało ustanowione na pamiątkę wizyt w regionie jego patrona, papieża św. Jana Pawła II. Przypomnijmy, że gościł on we Włocławku 6 i 7 czerwca 1991 roku, a w Bydgoszczy i Toruniu - 7 czerwca 1999 roku.

Święto Województwa 2024 w Toruniu: koncert "Pod wspólnym niebem"

Tegoroczne obchody zaplanowano na wiele dni w wielu miejscach w województwie. W Toruniu potrwają od czwartku do soboty - od 6 do 8 czerwca.

Święto Województwa 2024 w Toruniu: festiwal Song of Songs

Na piątek 7 czerwca w fosie zamkowej w Toruniu zaplanowano kolejną odsłonę Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Songs". To jedno z największych wydarzeń sceny chrześcijańskiej w Europie. Występy rozpoczną się o godzinie 18. Wstęp jest wolny. Wystąpią:

Konferencja naukowa w Toruniu: 25 lat po spotkaniu naukowców z papieżem

W programie toruńskich obchodów Święta Województwa jest także konferencja naukowa "Fides et ratio. Przesłanie św. Jana Pawła II do ludzi nauki 25 lat później”. Rozpocznie się w czwartek 6 czerwca o godzinie 9 w sali sesyjnej w gmachu Urzędu Marszałkowskiego przy placu Teatralnym. Nawiązuje do spotkania papieża Jana Pawła II z przedstawicielami polskiego świata nauki, do którego doszło 7 czerwca 1999 roku w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.